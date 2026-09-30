REXENERACIÓN AMBIENTAL
Transición Ecolóxica avanza na reforestación do monte ardido en Monterrei
REXENERACIÓN AMBIENTAL
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico está a executar un proxecto de rexeneración ambiental e reforestación no concello de Monterrei cun investimento de 799.000 euros. A intervención, centrada na zona o lume orixinado en Oímbra en 2015 forma parte dos 12 proxectos de emerxencia do Goberno na provincia tralos incendios, que na comarca superan os 2,2 millóns.
O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, destacou este mércores a aposta pola restauración do monte, coa retirada da madeira queimada para diminuír pragas e o amaño de pistas forestais a prol da prevención.
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