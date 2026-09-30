Transición Ecolóxica avanza na reforestación do monte ardido en Monterrei

REXENERACIÓN AMBIENTAL

O MITECO invirte máis de 799.000 euros na rexeneración ambiental e reforestación dos montes de Monterrei, con traballos centrados na retirada de madeira queimada e no arranxo de pistas forestais

José Manuel Martín, Rosa González e Eladio Santos.
José Manuel Martín, Rosa González e Eladio Santos. | Subdelegación do Goberno

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico está a executar un proxecto de rexeneración ambiental e reforestación no concello de Monterrei cun investimento de 799.000 euros. A intervención, centrada na zona o lume orixinado en Oímbra en 2015 forma parte dos 12 proxectos de emerxencia do Goberno na provincia tralos incendios, que na comarca superan os 2,2 millóns.

O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, destacou este mércores a aposta pola restauración do monte, coa retirada da madeira queimada para diminuír pragas e o amaño de pistas forestais a prol da prevención.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats