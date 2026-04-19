REVELO EN MUÍÑOS
Israel León releva a Plácido Álvarez en el PP de Muíños
El Partido Popular de Muíños cuenta con nuevo presidente. Israel León Rodríguez será el sucesor de Plácido Álvarez tras ser elegido en el congreso local celebrado ayer, que contó con la presencia de Luis Menor, el presidente provincial popular.
Plácido Álvarez, después de 35 años al frente del PP local, dijo que “xa me tocaba dar un pasiño ao lado”, afirmando que venía preparando el relevo de hace tiempo. “Non moi tarde -Israel- collerá a alcaldía”, confesó, “o que teño decidido é que non renovarei a candidatura e que lle deixarei uns meses antes o mando. Xa colabora estreitamente conmigo e non hai decisión que eu non comparta con el”. Álvarez explicó que ahora mismo el concello tiene obras “importantes” en marcha, centradas en frenar la despoblación que “é galopante e en Muíños non é excepción”.
A presidencia local do PP esixirá moita dedicación, escoita e capacidade de diálogo; estou preparado para elo
Israel León afirmó que afronta esta etapa “como un reto maiúsculo”, en la que apostará por fomentar la “unidade, apertura a novas ideas e unha actitude construtiva”. León no dudó en agradecer también a Álvarez por confiar “en min desde moi novo para aprender ao seu carón”, y nombrando a Plácido presidente de honor. Así, León buscará que cada miembro del PP de Muíños “aporte, sume e represente os valores de proximidade, responsabilidade e servizo”. “A presidencia local do PP esixirá moita dedicación, escoita e capacidade de diálogo”, afirmó León, reconociendo estar “preparado para elo”.
Luis Menor destacó la “experiencia, compromiso e vocación de servizo público” de León, y dedicó unas palabras a Álvarez, “referente na política local e provincial”, afirmando que son ejemplo “do relevo natural, ordenado e tranquilo que caracteriza ao PP”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
