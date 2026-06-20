"AMIGO LEAL DE MUÍÑOS"
Miguel Ángel Santalices, fillo adoptivo de Muíños
"AMIGO LEAL DE MUÍÑOS"
Agarimo. Esa é a palabra coa que se debe lembrar a celebración que se viviu onte en Muíños. Miguel Ángel Santalices Vieira (1955) converteuse no primeiro fillo adoptivo de Muíños, unha homenaxe que o Concello lle fixo ao médico e político banduense polo seu “estreito contacto coas suas orixes, por ser un aliado incondicional, un interlocutor atento e un amigo leal de Muíños”, segundo expresou Plácido Álvarez, o alcalde do municipio.
Foi o alcalde quen elixiu a verba, agarimo, para narrar as moitas demostracións de afecto que levaron ao municipio a ampliar a súa familia. “Acompañounos nas alegrías e apoiounos nos retos, demostrando unha vontade firme de colaboración e un afecto auténtico por esta terra”.
O alcalde destacou na súa intervención que este título é “máis ca unha distinción protocolaria. É unha declaración de afecto e de profundo respecto de toda unha comarca”, falou, aclarando que ven nel “as mellores virtudes da nosa xente”.
O complexo do Corgo estivo ateigado de asistentes, entre os que se atopaba a fiscal superior de Xustiza de Galicia, Carmen Eiró; o obispo da Diócesis de Tui-Vigo, Luis Tinteiro; o conselleiro de Emprego e Comercio, José González e o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor; alén de outros moitos representantes institucionales, veciños e amigos do homenaxeado.
Marián Mouriño, presidenta do Celta de Vigo, foi a encargada da laudatio, na que definiu cunha soa verba a Santalices: compromiso. A presidenta afirmou que “los reconocimientos más importantes son los que nacen desde el cariño”, constatando que este é un deles. Así, Mouriño destacou que os logros do homenaxeado van máis ala dos -moitos- profesionais e administrativos, sendo que sempre “pone en el centro a las personas, especialmente aquellas estigmatizadas, y jamás ha permitido que los cargos le alejasen de la gente”. Deste xeito, a presidenta rematou confesando que Santalices é un celtista “de los de verdad”.
Acto seguido, aos dous interlocutores sumouse o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, para facerlle entrega ao xa fillo de Muíños dos recoñecementos onte celebrados.
Logo foi a quenda de Miguel Ángel Santalices, que co seu carácter desterrou a solemnidade do acto, inda que fose por uns intres. O presidente máis lonvexo da cámara galega comezou recordando a Jose Luis Baltar, do que non esquece as ensinanzas e a quen lle ten “unha lealdade absoluta”. Así, agradeceu a presencia do cento de persoas que o acompañou, e aos que abraiou con varias anécdotas: dende a primeira vez que pisou Muíños con dez anos, pasando pola época universitaria que compartiu con Plácido Álvarez e mesmo con Yoshi de Los Suaves e na que “vivimos moitas aventuras”.
Continou narrando as súas primeiras experiencias profesionais na súa terra, as primeiras equivocacións e os gratos recordos que aínda conserva.
Santalices non quixo pechar a súa intervención sen mencionar a súa muller, “a miña referencia en valores. Ogallá algún día poida estar á túa altura”.
O encargado de pechar o acto foi Luis Menor que declarou a Santalices o mellor reflexo do “auténtico servizo público” polo coidado dos demais, en referencia á súa condición de médico, e presidindo o Parlamento de Galicia desde 2016, o cal lidera “sen soltar xamais a man dos pobos e as xentes que vertebran a nosa identidade”.
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