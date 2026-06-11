Al menos 12 agentes heridos y 16 manifestantes detenidos en nueva noche de disturbios racistas en Belfast

Nueva noche de disturbios racistas en Belfast, Irlanda del Norte, que tienen su origen en el ataque de un hombre sudanés contra un ciudadano británico el pasado lunes.

Al menos 12 agentes de Policía han resultado heridos y 16 manifestantes han sido detenidos tras una nueva noche de disturbios racistas en Belfast, Irlanda del Norte, que tienen su origen en el ataque de un hombre sudanés contra un ciudadano británico el pasado lunes con un cuchillo, episodio en el que perdió un ojo y sufrió heridas en el rostro y el cuello por un intento de decapitación.

Después de otra noche de altercados en la que las fuerzas antidisturbio tuvieron que emplear camiones de agua para dispersar las protestas violentas que volvieron a incendiar coches y autobuses y vandalizar viviendas, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha confirmado las cifras de heridos y detenciones. Benn ha incidido en que las minorías étnicas en la capital norirlandesa están "aterradas" tras registrarse ataques a viviendas por el color de la piel de sus residentes.

Mientras, el jefe de Policía de Belfast, Jon Boutcher, ha apelado a la ciudadanía para que no se deje llevar por los mensajes vertidos en Internet, incidiendo en que personas ajenas a Irlanda del Norte están alentando los disturbios racistas a través de las redes sociales, poniendo vidas en peligro.

Los incidentes surgieron tras la agresión con arma blanca de un hombre sudanés de 30 años contra Steven Ogilvy, británico y trabajador del servicio público de salud, cuya grabación se convirtió en un vídeo viral en el Reino Unido generando una indignación generalizada. En las últimas horas, el propietario de la red social X, Elon Musk, ha compartido imágenes del ataque y mensajes de cuentas antiinmigración, en medio de las denuncias del Ejecutivo británico, que le acusa de avivar el resentimiento.