Cientos de miles de personas -146.000 según las autoridades francesas, 500.000 de acuerdo a los sindicatos- salieron a las calles en varias ciudades del país en una nueva movilización acompañada de una huelga, esta vez convocadas por los funcionarios.

El Ministerio del Interior cifró en 146.000 el número de manifestantes en todo el país, incluidos 28.000 en la capital francesa, cuya marcha comenzó a las 14.00 horas (hora local) y alcanzó la céntrica plaza de Italia. Estos números contrastan con los de la General del Trabajo (CGT) francesa, que aseguró son más de 500.000 las personas que se manifestaron ayer en todo el territorio peninsular francés, 175.000 de ellas solo en París. También se registraron protestas en ciudades como Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse, Perpiñán o Reims, con presencia de otros colectivos como estudiantes y pensionistas.

Pérdida de seguimiento

La manifestaciones perdieron seguimiento respecto a jornadas anteriores, lo que se notó en todo el territorio en ciudades como Toulouse, donde acudieron unas 10.000 personas a las protestas, la mitad en comparación con las manifestaciones del pasado 5 de noviembre. En cuanto a la huelga, de acuerdo a una estimación de las autoridades, solo un 2,59% de la administración estatal secundó el paro, mientras que en el caso del sector público a nivel de regiones y departamentos se trató de un 1,96%, y en cuanto a sanitarios el porcentaje de profesionales públicos que respaldó la huelga alcanzó el 3,93%. En todo caso, apuntó el Ministerio de Acción y Cuentas Públicas, son cifras parciales.

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Los manifestantes reclamaron mejoras salariales y políticas para hacer frente al elevado coste de la vida. El Gobierno francés anunció la semana pasada un aumento del salario mínimo -y de los sueldos de los funcionarios- que supondrá, de acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 1.000 millones de euros. La CGT había convocado 179 protestas en todo el país. Denunció la carestía de la vida y exigió subidas salariales ante el rechazo del Gobierno francés a aumentar el salario de los funcionarios.