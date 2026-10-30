París restringe el movimiento en dos sectores de la ciudad

Las autoridades policiales de Francia declararon el toque de queda para dos sectores de la capital, París, en previsión de las nuevas protestas de este fin de semana, que contarán con un dispositivo policial especial coincidiendo también con las fiestas de Halloween. En concreto, la Prefectura decretó el toque de queda entre las 23,00 horas y las 6,00 horas en las zonas de la plaza de la República y Châtelet-Les Halles durante las noches de hoy al domingo y hasta el lunes. Las autoridades señalaron que, en el contexto de las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y las fiestas de Halloween, las iniciativas para mantener el orden público siguen siendo necesarias.

Además, la Prefectura de Policía de París rechazó el recorrido planteado por la Confederación General del Trabajo y los chalecos amarillos para hoy, planteando una alternativa entre Porte de Bagnolet y Porte de Charenton con salida prevista a las 14,00 horas.

Por su lado, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, en la víspera de las movilizaciones, insistió a los fiscales en mantener una respuesta penal firme y rápida ante el riesgo de que se cometan actos violentos, especialmente de noche. Darmanin señaló que se vigilarán las redes sociales ante posibles convocatorias a la violencia y que los autores de actos violentos, daños o saqueos serán puestos a disposición judicial de forma inmediata.

La Policía Nacional de Francia informó, además, de que 33 de los detenidos el pasado fin de semana por violencia y saqueos se encuentran en prisión provisional. Varios detenidos ya comparecieron ante la Justicia en diversas localidades. En Marsella, 18 personas fueron arrestadas saqueando establecimientos, ingresando cuatro en prisión provisional. En Tolón, 22 personas fueron puestas bajo custodia en relación con choques violentos, prolongándose las medidas contra diez de ellas. En Bayona, un hombre fue condenado a seis meses de prisión por agredir a agentes con gases lacrimógenos y objetos contundentes, mientras que en Drome 18 personas sufrieron detención preventiva por portar cuchillos y proyectiles.

Finalmente, el Ministerio del Interior informó de 1.314 detenidos en las protestas del sábado anterior, reflejando un descenso respecto a jornadas previas.