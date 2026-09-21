Comercio e IA, prioridades de la cumbre entre EEUU y China

Donald Trump y Xi Jinping en la residencia y los jardines de Zhongnanhai, en Pekín, el pasado mayo.

El Gobierno de China confirmó este lunes que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Estados Unidos entre mañana y el viernes, un desplazamiento en el que está previsto que se reúna con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

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“A invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Xi realizará una visita de Estado a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre”, manifestó el Ministerio de Exteriores chino a través de un breve comunicado.

El encuentro previsto entre Xi y Trump será el segundo que mantengan este año, después de su reunión en Pekín en el mes de mayo, una cumbre que terminó con el compromiso mutuo de avanzar hacia “una relación constructiva de estabilidad estratégica”.

En esta ocasión todo parece indicar que las claves del diálogo entre ambos países serán la guerra comercial impulsada a través de los aranceles de Trump, y el creciente peso de la inteligencia artificial (IA) tiene sobre los mercados, la Defensa y otros muchos ámbitos cruciales para la geopolítica y el orden mundial.

Fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó ayer que el Gobierno norteamericano ha propuesto “un mecanismo de notificación” mutua con China en cuanto a IA tras unas conversaciones con el vice primer ministro chino, He Lifeng, y otros responsables de Pekín, que ensalzó como “muy exitosas”.

Mecanismo de notificación

“Estados Unidos ha propuesto establecer un mecanismo de notificación entre ambos países y queremos una visión compartida de los objetivos y amenazas comunes”, declaró Bessent, y detalló que la iniciativa se denominaría “Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China”.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que ambas partes están “sentando las bases” para una reunión exitosa, destacando que han puesto en marcha una Junta de Comercio capaz de “crear una especie de contrapeso estabilizador para la relación”. La lista de productos “no sensibles” probablemente incluiría bienes de consumo y de baja tecnología procedentes de China, así como productos energéticos, agrícolas y médicos de Estados Unidos, indicó.

“Existe un escenario en el que un subconjunto relativamente pequeño de productos estadounidenses y chinos no sensibles pueda comercializarse de forma equilibrada y que, en el futuro podamos considerarlos como una categoría propia”, declaró, apuntando que tales productos probablemente incluiría bienes de consumo y de baja tecnología procedentes de China, así como productos energéticos, agrícolas y médicos de Estados Unidos..