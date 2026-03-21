"Puedo confirmar categóricamente que el sistema político de Cuba no es negociable", ha sostenido el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossio, antes de apuntar que tampoco la elección del presidente o de otros cargos del gobierno "están sujetos a negociación con Estados Unidos".

Después de que el presidente Trump asegurase que tendría "el honor de liberar Cuba", el alto cargo isleño ha lamentado la "agresividad" de Washington hacia su país, "que ya dura casi siete décadas y provoca daños de toda índole, sobre todo en la vida cotidiana de los cubanos".

"Cuba no es enemiga de Estados Unidos ni representa una amenaza para la nación norteña", ha enfatizado, antes de expresar su deseo de que el diálogo abierto entre ambas naciones permita alcanzar acuerdos de interés mutuo. Así, por ejemplo, se ha abierto a profundizar en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y en la lucha contra el narcotráfico, muy presentes en la agenda de la Casa Blanca.

Estas declaraciones, recogidas por la agencia oficial de noticias de la isla, se producen en un momento difícil para Cuba. Mientras aguarda la llegada de dos petroleros rusos, acumula tres meses sin combustible debido a la amenaza en forma de arancel que Trump ha lanzado a los países que envíen crudo a la mayor de las Antillas. Y esta misma semana, el país se ha quedado a oscuras debido a una desconexión de su sistema eléctrico que se ha ido reponiendo paulatinamente.