Cuba recibió en La Habana a John Ratcliffe, jefe de la CIA

Dos tercios de la isla de Cuba se quedaron sin electricidad el jueves, en medio de apagones de más de 20 horas que provocaron protestas en las calles al grito de “corriente”. Mientras, Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero que la ONU considera ilegal, y estudia acusar al expresidente Raúl Castro por el derribo de aviones en 1996. En este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con representantes del Ministerio del Interior y de los servicios de inteligencia cubanos, en un encuentro confirmado tanto por la agencia estadounidense como por el Partido Comunista de Cuba. La delegación fue recibida con autorización de la Dirección de la Revolución y, según La Habana, las conversaciones buscaron “contribuir al diálogo político”.

El Gobierno cubano aseguró tras la reunión que los intercambios permitieron demostrar que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” y rechazó que existan motivos para mantener a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Además, sostuvo que Cuba no alberga ni financia organizaciones terroristas y negó actividades hostiles contra Washington. La CIA difundió imágenes del encuentro, en el que participaron el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y responsables de inteligencia y contrainteligencia. Según un funcionario de la agencia citado por NBC, Ratcliffe trasladó un mensaje del presidente Donald Trump sobre la disposición de Estados Unidos a abrir un diálogo económico y de seguridad si Cuba acomete “cambios fundamentales”. También abordaron cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad regional.

Rusia

El Kremlin confirmó contactos con el Gobierno cubano ante la crisis energética que sufre la isla por la falta de combustible y los continuos apagones. El portavoz ruso, Dimitri Peskov, admitió que la situación en Cuba es “verdaderamente difícil”. Las autoridades cubanas aseguraron esta semana que no queda diésel ni fuel oil y atribuyeron el agravamiento de la crisis al endurecimiento del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos desde enero. Washington amenazó con sanciones a los países que suministren petróleo a la isla, mientras Cuba perdió además el abastecimiento procedente de Venezuela. El Gobierno cubano afirmó que solo dispone actualmente de gas y crudo de producción nacional. El mismo día de los apagones, Washington ofreció ayuda humanitaria de 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros), y el Gobierno cubano se abrió a estudiar la oferta.