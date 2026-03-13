EEUU pone precio a la cabeza del líder de Irán: 9 millones

La guerra entra en su tercera semana con casi 2.000 muertos en los países afectados y más de 800.000 desplazados en Líbano, donde Israel volvió a exigir ayer que la población se retire a 40 kilómetros de la frontera. En el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico varios cargueros fueron atacados en las últimas horas.

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta diez millones de dólares (cerca de nueve millones de euros) a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. El Departamento de Estado ha extendido esta recompensa para otros nueve altos cargos de Teherán, incluidos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, endureció su discurso. Dijo que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quedó “desfigurado” durante uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos. Insistió en que Jamenei “resultó herido” pero sigue con vida, y sostuvo que los líderes iraníes se encuentran “significativamente debilitados”.

“Están bajo tierra, escondiéndose como ratas”, incidió mientras ponía en duda que el primer mensaje dado por Jamenei el jueves a la nación fuera real. “Lanzó un mensaje, uno débil, de hecho, pero no había voz ni vídeo. Está herido, se ha dado a la fuga y carece de legitimidad. Es un desastre para ellos”, comentó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sumó a la campaña contra el nuevo líder supremo de Irán, y calificó a Mojtaba Jamenei de “marioneta” de la Guardia Revolucionaria iraní, antes de asegurar que Israel está “aplastando al régimen” de Teherán.

Liberar Jerusalén

La Guardia Revolucionaria de Irán, por su parte, reivindicó una nueva oleada de ataques contra “bases del enemigo estadounidense-sionista” en territorio israelí y otros puntos de Oriente Próximo. “La liberación de Jerusalén está cerca y la victoria está al alcance de la mano para los oprimidos y los que buscan la libertad en el mundo”, declaró en un comunicado, en el que subrayó que los ataques habían sido lanzados coincidiendo con la celebración del Día Internacional por Jerusalén, el último viernes del mes de Ramadán. “En memoria de los mártires en el camino a Jerusalén”, precisó el texto, que incluye referencia a los fallecidos líderes de Hezbolá y Hamás, Hasán Nasralá y Yahya Sinwar, respectivamente, muertos en bombardeos israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza en el conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Guardia Revolucionaria usó “misiles de precisión superpesados” y drones contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona, Jedera y Haifa, así como contra la base de la Quinta Flota de Estados Unidos, sita en Bahréin, y “otras bases del Ejército terrorista estadounidense”, según la agencia iraní de noticias Tasnim.

La situación en Líbano

En Líbano, mientras el Gobierno de Israel amenazó con destruir “infraestructura nacional” supuestamente usada por el partido-milicia chií Hezbolá como “precio” por no lograr el desarme del grupo, el presidente del país, Joseph Aoun, dijo ayer que no ha obtenido respuesta de las autoridades de Israel para negociar un posible alto el fuego.

Durante su encuentro en Beirut con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, Aoun señaló que ya ha expresado su “disposición a negociar” y reclamó atención para las personas “que se han visto desplazadas”.

La lucha por el control de Ormuz

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, confirmó este viernes que la estrategia prioritaria en la guerra con Irán se centra ahora en la destrucción de activos militares iraníes en el estrecho de Ormuz, incluyendo barcos minadores, bases navales y misiles que podrían afectar la zona.

En rueda de prensa, Caine adelantó que ayer sería “el día más intenso en ataques” desde el inicio del conflicto hace 13 días. Según el general, se han atacado ya más de 6.000 objetivos y los bombardeos continúan de manera constante.

Caine aseguró que la capacidad de combate de la Armada iraní está neutralizada, aunque Irán mantiene capacidad de dañar fuerzas aliadas y buques mercantes en el área del estrecho de Ormuz, donde los ataques contra buques civiles continúan. EEUU insistió en que el país persa carece ya de defensas aéreas y que los ataques con drones disminuyeron “un 95 %” desde el jueves, según estimaciones del Departamento de Defensa estadounidense.