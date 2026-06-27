Un equipo gallego de rescate viaja a Venezuela para colaborar en las tareas de emergencia

Un equipo especializado en búsqueda y rescate de Galicia, conformado por ocho personas (seis bomberos y dos técnicos de emergencias sanitarias), ha partido este sábado para colaborar en las tareas de respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela. Está integrado en un único equipo de medios procedentes de España.

Este dispositivo forma parte de las acciones de ayuda humanitaria que la Xunta de Galicia se ha encargado de coordinar en los últimos días en comunicación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem). En este sentido, el Gobierno gallego también ha llevado distintas actuaciones de cooperación para contribuir a la atención de las personas afectadas, según recoge un comunicado oficial.

El dispositivo, que partió esta mañana desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), está conformado por seis bomberos integrantes de la Asociación Briegal (Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia) y dos técnicos de emergencias sanitarias de la organización no gubernamental IAE (Intervención, Ayuda y Emergencias).

La coordinación del desplazamiento, la dotación del material necesario para el viaje y los trabajos y la comunicación continua con el Cenem fue llevada a cabo por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a través de la Dirección Xeral de Emerxencias.

Este dispositivo gallego de rescatadores especializados tiene capacidad para realizar, entre otros trabajos, labores de corte y perforación, control de atmósferas, rescate con cuerdas o búsqueda técnica. Además, ya participó en anteriores emergencias internacionales, como los terremotos de Turquía y las inundaciones de Libia.

OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN

Por otra parte, la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE e Cooperación ao Desenvolvemento trabajó desde el primer momento en la búsqueda de las vías más eficaces para canalizar ayuda hacia las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela.

Así, se activó el convenio de colaboración con Farmamundi, que permitirá destinar de manera inmediata los 24.000 euros previstos a actuaciones de emergencia sobre el terreno. Asimismo, se agilizará la firma del convenio con Cruz Roja para que los 50.000 euros consignados para acciones de cooperación sean destinados íntegramente a la atención de esta emergencia humanitaria.