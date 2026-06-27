Vídeo | Parto entre escombros en Venezuela: mujer da a luz entre la destrucción de los terremotos

En medio de la catástrofe provocada por los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, 24 de junio, una conmovedora escena ha logrado abrirse paso entre las dolorosas imágenes de destrucción. Una mujer embarazada, que permanecía atrapada bajo la densa montaña de cascotes de un edificio derrumbado en La Guaira, entró en parto en el momento exacto en el que los equipos de rescate intentaban evacuarla.

El operativo de emergencia tuvo que improvisarse de manera inmediata en el propio lugar, ante la imposibilidad de trasladar a la madre debido al inminente riesgo de un nuevo colapso estructural provocado por las constantes réplicas. Sin electricidad, sin material quirúrgico ni asistencia médica formal, fueron los propios rescatistas y un grupo de voluntarios civiles quienes, valiéndose únicamente de las linternas de sus teléfonos, lograron asistir con éxito el nacimiento en una de las zonas cero del desastre.

El vídeo del parto, que se ha viralizado rápidamente a través de las redes sociales, muestra el momento en que el recién nacido es arropado entre las ruinas urbanas. Una vez completada la maniobra de extracción, tanto la madre como el bebé fueron estabilizados por los sanitarios y trasladados a un centro.