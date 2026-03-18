Cuba recupera el suministro eléctrico y Díaz-Canel apela a la resistencia

En medio de la constante presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Cuba, su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha censurado que la administración Trump pretenda "derrocar por la fuerza el orden constitucional" de la isla, y ha apelado a la resistencia del pueblo cubano.

De hecho, a través de sus redes sociales, el mandatario isleño ha tachado de "indignante" el pretexto que blande Washington para justificar sus amenazas de quedarse con el país: "las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas".

Pero estrategia de asfixiar a la isla para lograr su rendición hallará —ha advertido Díaz-Canel— "una resistencia inexpugnable" por parte del pueblo cubano, que está siendo "castigado" en su totalidad en el marco de la "feroz guerra económica" que Estados Unidos está llevando a cabo.

Y es que al bloqueo comercial se suma ahora un bloqueo energético impuesto por la administración Trump, que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. Ha sido el propio presidente quien ha confirmado que hace más de tres meses que su país no recibe ningún barco de petróleo.

Cuba recupera la luz

Después de que el pasado lunes Cuba experimentase una desconexión total del sistema eléctrico que dejó la isla a oscuras, esta madrugada se ha anunciado el restablecimiento total del servicio.