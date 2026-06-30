Galicia guarda un minuto de silencio por las víctimas

Concello y comunidad educativa de La Inmaculada guardan en Marín cuatro minutos de silencio por las víctimas del terremoto.

Las diferentes instituciones gallegas guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles en Venezuela. La Xunta, el Parlamento de Galicia y ayuntamientos de toda la Comunidad, siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) rindieron ayer un homenaje silencioso al pueblo venezolano.

En el ayuntamiento pontevedrés de Marín, el acto fue especialmente emotivo y congregó a decenas de personas debido a que una familia de origen venezolano residente en el municipio, que se encontraba de viaje en el país latinoamericano, permanece desaparecida en La Guaira.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado, día 20, a Venezuela y estaban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.

Se trata de una familia muy conocida y querida en este municipio ya que, en 2021, fundaron el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta. Por ello, niños, jóvenes y el claustro del Colegio La Inmaculada, donde están escolarizados los menores, acudieron al acto, en el que también participaron vecinos venezolanos residentes en el municipio.

trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, también guardaron un minuto de silencio ante el Edifico de Presidencia

Dolor en Santiago

El Gobierno gallego, con el presidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros al frente, junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, también guardaron un minuto de silencio ante el Edifico de Presidencia.

Alfonso Rueda (c) con los miembros de su Gobierno en el minuto de silencio en el edificio de San Caetano de Santiago.

Del mismo modo, el Parlamento de Galicia acogió ayer un minuto de silencio en la escalera exterior del Pazo do Hórreo. Participaron, además del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, diputados de todos los grupos parlamentarios, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, y el presidente del Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro, entre otros.

Los militares están saqueando casas

Por su parte, en el acto convocado en el Ayuntamiento de Ourense, Rosa Cambeses, mujer de nacionalidad venezolana que participó en el minuto de silencio y cuyo hermano se encuentra en “estado grave” como consecuencia de los terremotos, trasladó que “no dejan pasar ayuda humanitaria, es una vergüenza. Los militares están saqueando casas. Es una situación muy precaria y muy grave. Necesitamos ayuda de todo el mundo porque lo estamos pasando muy mal”, dijo.

En Pontevedra la Asociación de venezolanos en la ciudad (Asovedra) se sumó ayer a la solidaridad con “la desgracia y la catástrofe” que vive el pueblo venezolano.