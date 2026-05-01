Fernando González

Xesús entristeceu

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 01 may 2026 - 03:40
Opinión en La Región
“Cando María chegou onde estaba Xesús, ao velo, botouse os seus pés,dicíndolle: Señor, se estiveras aquí, o meu irmán non tería morto. E cando Xesús a viu chorar, e aos xudeus que viñeran con ela chorando tamén, conmoveuse profundamente no espírito, e entristeceuse.”

(Xoán 11:32-33)

Non digo nada novo cando afirmo que o sufrimento é parte intrínseca da nosa existencia terreal. Mortes prematuras, enfermidades dolorosas, pobrezas e inxustizas extremas, son só algunhas das situacións desagradables que observamos constantemente e, mesmo tamén podemos chegar a experimentar na nosa contorna social máis próxima. Precisamente por todas estas desgrazas que continuamente ocorren, moitas persoas manifestan non crer en Deus ou estar enfadadas con el por permitilas.

O evanxeo de Xoán móstranos a un Xesús estremecido pola dor afectiva que lle causara a morte do seu amigo Lázaro. Os cristiáns cremos na súa futura xustiza perfecta e a resurrección dos mortos, pero non esquezamos que Deus segue conmovéndose con cada unha das calamidades que os seus miles de millóns de criaturas experimentamos.

También te puede interesar

stats