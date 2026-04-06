Irán advierte de que el estrecho de Ormuz “jamás volverá a ser como antes”

El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este domingo de que el estrecho de Ormuz “jamás volverá a ser como era”, en un mensaje dirigido especialmente a Estados Unidos e Israel, tras la reciente escalada militar en la región.

Desde el cuerpo militar iraní han señalado que están completando los preparativos operativos para lo que califican como un “nuevo orden” en el golfo Pérsico, en un contexto marcado por el bloqueo parcial de esta vía estratégica para el comercio mundial.

Escalada de amenazas

Las declaraciones se producen pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una de sus advertencias más contundentes a Teherán, amenazando con una respuesta militar sin precedentes si Irán no permite la reapertura total del estrecho.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido de que un eventual ataque de Estados Unidos contra infraestructuras energéticas del país supondría un crimen de guerra.

Además, desde el liderazgo iraní se ha insistido en mantener la presión: el líder supremo, Mojtaba Jamenei, ha reiterado que el estrecho “debe seguir cerrado”.

Impacto en el tráfico marítimo

El estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo, registra ya una drástica reducción del tráfico marítimo.

Según datos difundidos por la agencia iraní Fars, en las últimas 24 horas solo 15 buques han atravesado el paso con permiso de Irán, lo que representa aproximadamente un 10% del volumen habitual previo al conflicto.

Un punto crítico para la economía global

La situación en Ormuz mantiene en alerta a la comunidad internacional, ya que por este estrecho transita habitualmente una parte significativa del petróleo y gas que abastece a los mercados globales.

El endurecimiento del conflicto y el control iraní sobre el paso podrían tener graves consecuencias económicas y energéticas a escala mundial, además de aumentar el riesgo de una confrontación directa en la región.