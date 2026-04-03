Irán derriba un segundo avión de combate de EEUU en el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F35 del país norteamericano.

"Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", ha señalado el Ejército en un comunicado difundido a través de la cadena de televisión estatal IRIB.

"Atacamos un avión enemigo al sur de la isla de Qeshm y se hundió en las aguas del golfo Pérsico", ha agregado el cuerpo militar, sin dar más detalles.

Se trata de un avión A10 Warthog que se encontraría en llevando a cabo el operativo de búsqueda y rescate de uno de los dos tripulantes a bordo del caza F35 derribado este mismo viernes y que hasta el momento se haya desaparecido, según fuentes oficiales estadounidenses citadas por el diario New York Times y la cadena CBS News. La otra persona a bordo ya ha sido rescatada, de acuerdo a estas mismas fuentes.