Irán golpea ahora a aliados estadounidenses en el Golfo

Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo, mientras la reanudación de los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní entraba en su segunda semana y la escalada militar se intensificaba en torno al estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) había anunciado el viernes el fin de la última fase de la nueva oleada de ataques contra Irán, tras siete noches consecutivas de operaciones militares contra capacidades defensivas y logísticas de Teherán.

Ayer, Kuwait volvió a acusar a Irán de atacar objetivos civiles e infraestructuras esenciales del país, entre ellas una planta de generación eléctrica y desalinización de agua. El emirato, con un clima extremadamente árido, depende del agua desalinizada para cubrir aproximadamente el 90% de su suministro de agua potable. El país se vio obligado a cerrar temporalmente su espacio aéreo mientras interceptaba misiles y drones iraníes. Además, informó de que varios bomberos kuwaitíes y un trabajador resultaron heridos al combatir los incendios provocados por los ataques.

Por su parte, Baréin activó este sábado las sirenas antiaéreas y pidió a la población que buscara refugio tras detectar la posible llegada de drones o misiles. Mientras, la agencia estatal jordana Petra informó de que los sistemas de defensa aérea del reino derribaron varios proyectiles iraníes.

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido en combate tras los ataques con proyectiles iraníes contra objetivos de Estados Unidos en Jordania, según informó ayer el Centcom.

En un comunicado, el Centcom indica que los dos soldados fallecieron mientras fuerzas estadounidenses y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Además, otros cuatro militares fueron evacuados a hospitales jordanos por motivos médicos, aunque ya han recibido el alta.

“Lecciones inolvidables”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió este sábado de que Estados Unidos recibirá “lecciones inolvidables” si continúa con los ataques. El mensaje, atribuido a Jamenei, que sigue sin aparecer públicamente desde el inicio de la guerra, fue leído en la televisión estatal iraní. Los ataques iraníes contra aliados de Estados Unidos en la región se produjeron en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre infraestructuras civiles, entre ellas puentes e instalaciones eléctricas, sostuvo Mojtaba Jamenei.

El Ejército de Estados Unidos asegura que continuará con su misión bajo las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y reiteró que mantendrá la presión sobre Teherán. En este sentido, el Centcom señaló que continúa aplicando “plenamente un bloqueo naval contra los puertos iraníes”. “Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en todo Oriente Próximo y permanecen vigilantes, letales y preparados”, afirmó el mando militar, precisando que sus fuerzas mantienen capacidad operativa para responder ante cualquier eventualidad.

El Consejo de Cooperación del Golfo volvió a pronunciarse este sábado para condenar los ataques a Bahréin, Kuwait y Jordania, y calificó la ofensiva como una grave escalada regional. El secretario general del organismo, Yasem Mohamed Albudaiui, condenó “en los términos más contundentes” los ataques contra los tres países y, en particular, los dirigidos contra infraestructuras e instalaciones civiles en Kuwait, que dejaron varios trabajadores heridos.

Relacionado El impacto de la guerra en el Golfo rebaja el crecimiento previsto para el mercado inmobiliario británico