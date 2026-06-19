Israel y Hezbolá acuerdan el alto al fuego en el Líbano

Israel y Hezbolá acordaron este viernes 19 de junio un alto al fuego en los ataques que vienen sucediéndose en los últimos meses. Fue un funcionario estadounidense, en calidad de anónimo, quien informó del acuerdo del cese de hostilidades entre ambos bandos.

Esto sucede después de que se produjeran bombardeos a primeras horas de este viernes 19 de junio y se pusieran peligro el acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio, causando la muerte de más de 20 personas. Este acuerdo entra en vigor de inmediato tras las conversaciones entre Israel e Irán.

Fueron funcionarios estadounidenses y qataríes quienes realizaron funciones de intermediación para lograr el acuerdo.

Este anuncio llega después de que Irán condenara los ataques israelíes contra Líbano y advirtiera de sus "consecuencias para la paz y la seguridad regional" y señalaba a Estados Unidos en la responsabilidad directa.