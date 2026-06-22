Keir Starmer, primer ministro británico, reflexiona acerca de su futuro en Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, atravesó este fin de semana un crucial periodo de reflexión en su residencia campestre de Chequers, en medio de rumores crecientes sobre una posible dimisión que podría anunciar este lunes tras semanas de presiones internas en el Partido Laborista.

La debacle laborista en las últimas elecciones municipales debilitó su liderazgo e impulsó el regreso de su rival Andy Burnham como posible sucesor. Según el medio Sky News, varios ministros recomendaron la salida de Starmer. Sin emnbargo, el secretario de Estado de Negocios y Comercio, Peter Kyle, negó la inminente dimisión del jefe de Gobierno aunque admitió que Starmer reflexiona sobre los retos políticos.

Donald Trump, afirmó que Starmer fracasó en temas como inmigración y energía y dio por segura su dimisión

Por su parte, Donald Trump, afirmó que Starmer fracasó en temas como inmigración y energía y dio por segura su dimisión, deseándole buena suerte. Igualmente el miembro del parlamento birtánico, Nigel Farage, respaldó esa visión. En medio de las especulaciones Starmer solo publicó un mensaje por el Día del Padre. Fuentes próximas indicaron que aún no toma una decisión y que deberá comunicarla pronto al partido.

El escenario político británico permanece en máxima incertidumbre con un futuro del gobierno laborista pendiente de una decisión inminente de Starmer. Analistas internacionales también interpretaron la crisis como un punto de inflexión, mientras aumentan las presiones para una resolución rápida dentro del Partido Laborista.

Peticiones de dimisión desde su propio partido

Un centenar de diputados laboristas exigieron públicamente la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras la contundente victoria electoral de su principal rival, Andy Burnham, en la circunscripción de Makerfield.

Por su parte, Burnham ya anunció oficialmente su firme intención de disputar el liderazgo del partido, contando con el respaldo de los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias parlamentarias. Este es el segundo desafío que afronta Starmer recientemente, tras un intento liderado por Wes Streeting. Aunque el mandatario afirmó que competirá si es necesario y no piensa huir para no sumergir al país en el caos, ahora mismo se encuentra en Chequers discutiendo sus posibilidades antes de tomar una decisión definitiva.