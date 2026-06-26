Los líderes de Europa expresan su apoyo al pueblo venezolano

Varios líderes europeos expresaron este jueves todo su “apoyo y solidaridad” a las autoridades y el pueblo de Venezuela tras los potentes seísmos de magnitud superior a siete que se registraron durante la madrugada en el país y que dejaron una treintena de muertos, según el balance preliminar que difundió públicamente el Gobierno venezolano.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que sus “pensamientos” estuvieron con los damnificados. “Quise manifestar toda mi solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y aquellos que se movilizaron sobre el terreno”, aseguró a través de un comunicado oficial.

A él se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien sigue “con profunda preocupación las consecuencias del violento terremoto que golpeó a Venezuela. Anhelé transmitir en nombre del Gobierno mi más sentida solidaridad y cercanía a las autoridades venezolanas y a la población”, aseveró en un mensaje en redes sociales. “Estamos en continuo contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para activar con prontitud cada canal de ayuda humanitaria y de asistencia a nuestros conciudadanos”, explicó, siguiendo la línea de países como España, que trasladó previamente todo su apoyo y ofreció ayuda inmediata a Caracas.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo y el de España al pueblo venezolano “tras los devastadores terremotos” que azotaron al país en las últimas horas. “Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, declaró el mandatario.

OCHO PAÍSES EUROPEOS MANIFESTARON SU SOLIDARIDAD TRAS LOS DOS TERREMOTOS QUE DEJARON CIENTOS DE MUERTOS Y HERIDOS

Asistencia humanitaria

El Gobierno británico manifestó su pesar por lo sucedido y dijo estar “trabajando con los socios para abordar las necesidades existentes y ayudar en la respuesta global” a los seísmos. “Los ciudadanos británicos debieron seguir las advertencias de las autoridades locales y revisar las alertas de viaje para obtener la última información disponible”, afirmó la ministra de Exteriores, Yvette Cooper.

Así, su homólogo alemán, Johann Wadephul, dijo sentirse “profundamente entristecido por la devastadora destrucción provocada por los terremotos. Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, con los heridos y con los que trabajaron de forma incansable para rescatar a los supervivientes. Alemania está preparada para apoyar al pueblo de Venezuela”, añadió.

Desde Ucrania, el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, trasladó a su vez su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó las pérdidas humanas. “Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y mucha fuerza a los equipos de rescate que operaron incansablemente sobre el terreno”, señaló.

Pronta recuperación

Por su parte, el primer ministro checo, Andrej Babis, habló de un “desastre masivo” que golpeó Venezuela, donde “el terremoto se cobró muchas vidas”. “Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y con todos los venezolanos afectados por esta tragedia. República Checa se encuentra lista para proporcionar asistencia humanitaria inmediata y apoyo para las operaciones de rescate”, apuntó de igual forma que sus homólogos.

Igualmente, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también expresó sus condolencias por el “devastador seísmo”. “Deseo una gran resiliencia a todos los afectados y una pronta recuperación a aquellos que lo necesitaron”, sostuvo en su mensaje Nauseda similar al resto de líderes europeos solidarizados con la tragedia.