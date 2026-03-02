El misterio dorado de Osaka

El desastre de Fukushima puso de manifiesto la mentalidad gregaria de los japoneses. Mientras en España, al principio de la pandemia y sin considerar las necesidades del vecino, la gente acaparaba papel higiénico, los ciudadanos de la isla nipona de Honshu desfilaban por los supermercados para proveerse exclusivamente de sendas botellas de agua embotellada, dejando el resto para los demás habitantes.

Dentro de la filosofía de la unidad japonesa, concebida como un gigante dormido que despierta con terrible determinación, se atribuye al almirante Isoroku Yamamoto la célebre analogía que describe al país del sol naciente como una mano cuyos dedos se mueven independientemente, pero se cierran en un puño ante cualquier ataque.

Esa noción de supervivencia del grupo es quizás la explicación a uno de los más excéntricos misterios recientes, en la histórica tierra de los samuráis: recientemente, la ciudad de Osaka ha recibido ante las puertas del ayuntamiento de Osaka, nada menos que 21 kilos de oro en lingotes, procedentes de una fuente anónima.

Por si no bastara ya de por sí, el tesoro, valorado en unos 560 millones de yenes -algo más de 3 millones de euros-, llega con un destino exigido por su donante anónimo: que sea invertido en reparar las viejas tuberías de agua de la ciudad.

Una historia de película, digna de una novela, suscita todo tipo de especulaciones, particularmente acerca de la identidad del benefactor, pero también el uso del donativo, que trasciende a todas luces al capricho. Lo verdaderamente notorio, lejos de la cifra, radica en la intención de un desconocido en contribuir al bien común, rehusando cualquier reconocimiento público, una acción que, aunque aparentemente simple, debería invitar a la reflexión sobre la influencia que sobre el entorno puede tener cada cual, aun siendo un acto más modesto e inmaterial.

Por otro lado, no está de más considerar que, muy al margen de la visión técnica de la red de abastecimiento para una ciudad, el agua forma la base de la vida y la convivencia: cocinar, limpiar, beber o regar; la existencia misma depende del líquido elemento. Que alguien decida invertir en la mejora de esa infraestructura, aun de manera simbólica, pone de relieve lo mucho que damos por sentadas cosas que son esenciales.

En estos tiempos revueltos en que las noticias giran alrededor de conflictos, guerras, crisis globales y polarización, esta anécdota constituye una muestra de confianza y comunidad, que pone de relieve que todavía existen personas que creen en hacer algo bueno por los demás sin necesidad de publicidad o reconocimiento. Es una celebración de esperanza, un regalo al mundo y a los habitantes de una ciudad entendida como un organismo vivo donde la cooperación y el cuidado importan.

La pregunta que se suscita es: ¿qué sucedería si en cada ciudad, cada barrio, cada comunidad recibiera o entregara el oro, el tesoro simbólico para reparar aquello que más importa y facilita la convivencia? Porque, más allá del concepto literal del oro, el valor testimonial de esa donación debería hacer cavilar sobre la generosidad, altruismo y el impacto positivo que los más escuetos -o inmensos- gestos pueden tener en nuestra vida cotidiana.

Postulaba Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, mientras Homero, mucho más conciso, lo describía así: “Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”.