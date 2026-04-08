El precio del petróleo se desploma más de un 13% tras la tregua entre EEUU e Irán

El precio del petróleo ha registrado una fuerte caída este miércoles tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, alcanzada pocas horas antes de que expirase el ultimátum de Washington.

El barril de Brent, referencia en Europa, se desplomaba más de un 13% a primera hora, situándose en torno a los 95 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía más de un 14%, hasta los 96,6 dólares por barril.

Impacto del alto el fuego

La bajada responde al alivio de los mercados tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Teherán garantice la apertura “total, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Este paso es clave para el comercio energético global, ya que por él transita alrededor de una quinta parte del petróleo y gas mundial. Su bloqueo parcial durante el conflicto había disparado los precios.

Reapertura del estrecho

En paralelo, Irán ha confirmado que permitirá durante ese mismo periodo el tránsito “seguro” de buques, aunque bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas, lo que contribuye a reducir la incertidumbre en los mercados.

Contexto de volatilidad

Pese a la caída, el precio del crudo sigue por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, cuando rondaba los 72 dólares por barril, reflejo de la inestabilidad geopolítica en la región.

La tregua llega tras semanas de escalada bélica y amenazas por parte de Washington, que había advertido con ataques masivos contra infraestructuras iraníes si no se reabría el estrecho.

Ahora, con ambas partes abiertas a negociar y con propuestas sobre la mesa, los mercados reaccionan con una corrección brusca, aunque la evolución futura dependerá de que el alto el fuego se mantenga y avance el diálogo diplomático.