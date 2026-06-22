El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, amenaza con “aniquilar” Irán si la negociación no prospera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó en términos enérgicos a los negociadores iraníes en Suiza que no tendrá ningún problema en aniquilar su país si las conversaciones no fructifican o Teherán decide mantener el cierre sobre el estrecho de Ormuz que declaró ayer en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

“Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país”, amenazó el presidente estadounidense en la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock. Igualmente aseguró que podría convertirse incluso en el “ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo”. “Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes”, declaró.

Irán protestó formalmente ante Washington por las amenazas hechas por Trump

Respuesta iraní

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos “debe tener cuidado con sus declaraciones porque no nos tomamos en serio las amenazas”. ¿No se dan cuenta de que si sus amenazas hubieran sido eficaces no habríamos llegado a la situación de desesperación de hoy?”, apuntó desde Suiza.

Además, Baqer Qalibaf resaltó que “nuestras fuerzas armadas están preparadas para responder de diferentes formas. Cuanto más hablan, nosotros más actuamos”. Mientras, medios oficiales informaron que Irán protestó formalmente ante Washington por las amenazas hechas por Trump y estudia una respuesta.