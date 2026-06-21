Irán se levanta de la mesa de negociación ante las amenazas de EEUU

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para desarrollar el acuerdo alcanzado la semana pasada y poner fin a la guerra quedan suspendidas: la delegación iraní ha abandonado la mesa de diálogo en protesta por las nuevas amenazas lanzadas por el presidente Trump.

La retirada ha sido notificada a varios medios iraníes poco después de que el inquilino de la Casa Blanca, coincidiendo con el arranque de la jornada de diálogo en Suiza, amenazase con tomar por la fuerza el estrecho de Ormuz y quedarse con el 20% del petróleo en tránsito.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", declaró Trump a Fox News, en referencia al nuevo cierre de la arteria comercial en represalia por las masacres perpetradas por Israel en Líbano durante los últimos días.

El abandono de la negociación supone el primer gran revés para el proceso diplomático abierto tras el memorando firmado la semana pasada por Washington y Teherán; un acuerdo que establecía una ventana de 60 días para negociar las cuestiones más delicadas que quedaron pendientes tras el alto el fuego: el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz y la situación de Líbano.

Situación de Líbano

Esta última cuestión llegaba como uno de los platos fuertes de la primera sesión del diálogo abierto en Suiza, pues Irán ya había advertido de que no trataría otros asuntos antes de resolver esa cuestión.

En este contexto, Trump, que en días pasados había tratado de reconvenir a Israel para que cesase los ataques, giró hoy su discurso para echar la culpa a Irán de lo que está sucediendo en el país mediterráneo.

"Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, pero con más fuerza", llegó a advertir, en alusión a Hezbolá, la milicia chií aliada de Teherán.

Primera reunión

Así las cosas, el diálogo entre EEUU e Irán encalla en el primer encuentro de alto nivel tras la firma del memorando entre los presidentes de ambos países.

Por parte de la potencia norteamericana participaban el vicepresidente, JD Vance; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el principal negociador de la administración Trump, Steve Witkoff. A Irán lo representaban el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qhalibaf; y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. Qatar y Pakistán actuaban como mediadores.

Al inicio, en declaraciones públicas, Vance apostaba por "transformar las relaciones" en Oriente Próximo para evitar tener que volver "a los viejos métodos" del conflicto.