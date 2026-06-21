Trump amenaza con tomar el control del estrecho de Ormuz por la fuerza y recaudar peajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado a los negociadores de Irán de que no tendrá ningún problema en aniquilar su país si las conversaciones no fructifican o si las autoridades de Teherán deciden mantener el cierre sobre el estrecho de Ormuz que declaró ayer en represalia por la ofensiva de Israel en Líbano.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarían sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", ha asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en paralelo al inicio de la cumbre diplomática de Bürgenstock, en Suiza.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y, si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

Situación de Líbano

Por último, en lo que atañe a la situación en Líbano, se ha apartado de sus críticas a Israel de los últimos días y ha señalado directamente a Teherán y su relación estratégica con las milicias chiíes de Hezbolá.

"Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, pero con más fuerza", ha avisado el estadounidense.