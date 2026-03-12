René Redzepi dimite del restaurante danés Noma tras denuncias de abusos al personal

Después de 23 años al frente de Noma, el reconocido restaurante danés considerado el mejor del mundo en cinco ocasiones, René Redzepi ha decidido dimitir. La medida llega tras un aluvión de denuncias de exempleados que describen humillaciones, gritos, golpes y castigos físicos que habrían tenido lugar durante la etapa de mayor fama del restaurante. El propio chef reconoció en redes sociales que, aunque había trabajado para mejorar su liderazgo, los cambios recientes no reparan el daño causado: “Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis acciones”.

Las acusaciones se hicieron públicas en las últimas semanas a través de Instagram y medios internacionales como The New York Times, que recopiló testimonios de 35 trabajadores describiendo un uso sistemático de castigos físicos y verbales. Jason Ignacio White, exempleado y exjefe del laboratorio de fermentación de Noma, reunió decenas de relatos de abusos que fueron compartidos por millones de personas. Este escándalo pone fin a una era en la que la exigencia extrema en la cocina se anteponía al bienestar del personal.

Redzepi fundó Noma en 2003 junto a Claus Meyer, apostando por la cocina nórdica y el uso exclusivo de ingredientes locales. El restaurante cerró en 2024 para transformarse en una marca global de investigación y proyectos gastronómicos, incluyendo un "pop up" en Los Ángeles que iba a inaugurarse esta semana. Ahora, los líderes actuales de Noma continuarán con la gestión del restaurante y los proyectos en curso, mientras Redzepi se retira para dar paso a un nuevo capítulo en la historia de uno de los restaurantes más influyentes del mundo.