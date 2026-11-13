Rutte niega haber criticado a Lisboa y Madrid y Portugal replica que está desconectado de la realidad

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró ayer que no tiene “ninguna crítica” contra Portugal o España porque están aumentando el gasto en defensa y la producción industrial, después de que unas declaraciones suyas a principios de semana generaran malestar en Lisboa por sugerir que estos dos países ven “muy lejos” la amenaza rusa. “No tengo ninguna crítica hacia Portugal o España, porque están haciendo exactamente lo que se debemos hacer: aumentar el gasto en defensa e incrementar la producción industrial”, expresó en declaraciones a la prensa en Dublín, a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a cerca de medio centenar de líderes europeos.

El origen de este roce tuvo lugar la semana pasada cuando, en declaraciones a la televisión neerlandesa, Rutte aseguró que “España y Portugal dicen que (la guerra) está muy lejos, y lo que pasa en Rusia afecta principalmente a Polonia” a lo que responde que “los misiles más recientes de Rusia tardan cinco minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia”.

Preguntado por si tratará de verse con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, para aclarar la polémica -el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a la cumbre-, Rutte fue categórico al sostener que no tiene “nada que explicar”. Antes de zanjar de este modo el asunto, el secretario general aliado sí quiso matizar que cuando se expresó así se refería a “toda Europa, y no sólo al caso de Portugal o España”, en el sentido de que “la población, no los políticos, sino la gente” percibe de manera muy distinta la amenaza que supone la amenaza de Rusia para Europa en función de lo lejos que está de la frontera oriental.

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Las palabras de Rutte, sin embargo, no fueron bien recibidas por el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, quien preguntado por ello a su llegada a la misma cumbre en Dublín reprochó al político holandés estar “desconectado de la realidad”.

“Estas declaraciones, como las primeras, son manifiestamente desafortunadas, ligeras y muestran una completa falta de comprensión de la realidad política y social en Portugal”, criticó el mandatario luso, quien defendió el apoyo incontestable tanto de la sociedad como de las instituciones del país a Ucrania frente a la guerra rusa. Según expresó, el nivel de apoyo a Ucrania y de rechazo a Rusia alcanza el 92% en el caso de Portugal, por encima de la media europea del 76%.