Trump desafía a los aliados a ir a Ormuz a por petróleo

Un buque indio, en tránsito por el estrecho de Ormuz, en los primeros días del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a señalar a sus aliados, en particular los europeos, por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa e instándoles a que tomen ellos mismos “su propio petróleo” de la conflictiva región del Golfo.

En un mensaje en redes sociales, apuntó a Reino Unido y a otros países que “no pueden conseguir combustible para aviones debido a la crisis en el estrecho de Ormuz”, tras recordarle a Londres que se “negó a participar en la decapitación de Irán”.

“Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que os ha faltado hasta ahora, id al estrecho y simplemente cogedlo”, dijo sobre las opciones de los países dependientes del petróleo de esta zona.

En este sentido, lanzó otra amenaza a este grupo de países insistiendo en que Washington hará pagar la falta de implicación en la guerra. “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, dijo Trump, quien recalcó que Irán “ha quedado diezmado” tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que “lo difícil ya está hecho” y ahora estos países deben ir “a por su propio petróleo”.

Contra Francia

En otro mensaje pocos minutos después, Trump dirigió sus críticas al Gobierno francés por “no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevuelen su territorio”.

“Francia se ha mostrado muy poco cooperadora con respecto al carnicero de Irán, a quien se ha logrado eliminar”, lamentó, en referencia al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en los primeros bombardeos de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, tras lo que ha advertido de que Washington “lo recordará”.

Poco después, en rueda de prensa el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que “hoy circulan muchos más buques que antes”.

Washington recalcó que mantiene opciones militares para actuar si Teherán no facilita el tránsito seguro, y subrayó que los ataques a medios navales, misiles costeros, drones y capacidades de contramedidas contra minas están orientados a “desgastar y derrotar” las capacidades iraníes en el entorno marítimo.

Despliegue británico

En medio de nuevas críticas de Donald Trump por la negativa británica a participar en operaciones ofensivas contra Irán, el Reino Unido está enviando más refuerzos militares al Golfo, lo que eleva el despliegue total a 1.000 efectivos. En declaraciones realizadas desde Qatar, donde se reunió con las tropas británicas, el ministro de Defensa, John Healey, afirmó que el despliegue adicional era una respuesta a una “amenaza creciente” por parte de Irán.