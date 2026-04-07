COMUNICACIÓN EN PLENO SOBREVUELO
Trump felicita a los astronautas de Artemis II: "Vamos a viajar mucho y, en última instancia, haremos el gran viaje a Marte"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una comunicación con los cuatro astronautas de la misión Artemis II justo cuando estos batían el récord histórico de distancia recorrida por el ser humano en el espacio.
Durante la conversación, Trump subrayó el carácter histórico del momento al recordar que la tripulación ha superado el registro marcado por el Apolo 13 en 1970, que alcanzó los 400.171 kilómetros de la Tierra tras una misión marcada por una emergencia.
“Han roto el récord de distancia establecido por el legendario Apolo 13”, afirmó el mandatario, destacando que, a diferencia de aquella misión —centrada en la supervivencia—, Artemis II representa un avance planificado del potencial tecnológico actual.
Mientras la nave Orión sobrevolaba la cara oculta de la Luna, la astronauta Christina Koch capturó imágenes de gran valor científico, especialmente de la cuenca de Orientale, una estructura geológica de anillos múltiples que destaca por su apariencia similar a una diana.
Estas observaciones han generado interés entre la comunidad científica, ya que se trata de una de las zonas menos exploradas directamente por humanos en más de medio siglo.
Trump también elogió el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), describiéndolo como el cohete más potente jamás desarrollado por la NASA, responsable de impulsar la misión más allá de un cuarto de millón de millas de distancia.
El presidente enmarcó este éxito dentro de una estrategia más amplia: establecer una presencia permanente en la Luna y utilizar estas misiones como preparación para un futuro viaje tripulado a Marte.
Con el amerizaje previsto para el 10 de abril, Artemis II ya es considerada una misión exitosa. Supone además un paso clave hacia futuras misiones que buscarán no solo regresar a la Luna, sino establecer bases estables y avanzar en la exploración del planeta rojo.
