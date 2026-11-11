Ucrania, Rusia y EEUU tratan de alcanzar la paz en Abu Dabi

Las conversaciones en formato trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos arrancaron ayer en Emiratos Árabes Unidos, en el primer encuentro de estas características desde febrero y en medio de los esfuerzos internacional para desencallar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

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El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó el inicio de estos contactos y agregó que “la agenda incluye asuntos clave sobre el cese de hostilidades y un acercamiento a la paz”. “Trabajamos en línea con las tareas fijadas por el presidente de Ucrania (Volodimir Zelenski)”, señaló en un breve mensaje en redes sociales.

El presidente de Ucrania calificó la jornada de “constructiva” a través de un mensaje en su canal de Telegram

Por su parte, Zelenski calificó la jornada de “constructiva” a través de un mensaje en su canal de Telegram, emitido tras una sesión preliminar de coordinación con sus aliados europeos y estadounidenses. El presidente de Ucrania subrayó que las conversaciones abordaron de forma exhaustiva la arquitectura de seguridad que Kiev exige como pilar irrenunciable para cualquier futuro acuerdo de paz.

El encuentro estuvo centrado en asuntos humanitarios urgentes -principalmente el canje de prisioneros-, el diseño de garantías de seguridad a largo plazo y la definición de mecanismos para frenar la escalada bélica.

Pese a los gestos de distensión en el plano humanitario y el agradecimiento expreso de Kiev tanto a Washington como al país anfitrión, fuentes diplomáticas reconocieron que la brecha entre Kiev y Moscú sigue siendo profunda y las expectativas modestas. La soberanía de los territorios ocupados, los compromisos de defensa mutua y el estatus político de Ucrania tras la guerra continúan perfilándose como los principales escollos para un alto el fuego definitivo entre ambos países.

Futuro de la OTAN

Por otra parte, la UE, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN, junto a representantes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, defendieron ayer en una reunión mantenida en la capital de Emiratos Árebes Unidos que la OTAN debe seguir siendo el eje de la defensa colectiva euroatlántica una vez concluya la guerra y abogaron por evitar nuevas escaladas tras un eventual acuerdo de paz con Rusia.