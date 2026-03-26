La UE da el primer paso por el Tribunal Especial de Ucrania

La Unión Europea dio ayer el primer paso para integrarse como miembro fundador del Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania creado dentro del marco del Consejo de Europa; un proceso que arranca con la propuesta formal de la Comisión Europea y que necesita del visto bueno de los Veintisiete. Este tribunal es una de las grandes reivindicaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desde el inicio del conflicto, y está llamado a imputar y juzgar a los responsables individuales de la invasión rusa.

Tras el acuerdo el año pasado con Kiev para su creación, Bruselas acordó a comienzos de este 2026 destinar 10 millones de euros para financiar junto al Consejo de Europa un equipo de trabajo para preparar las bases institucionales, logísticas y organizativas del tribunal especial, que se encargará de juzgar a altos cargos políticos y militares. A diferencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), el nuevo órgano, que contará con 15 jueces y una Fiscalía, sí podrá juzgar a acusados “cuando el imputado renuncie a participar en estos procedimientos”.

Sobre la propuesta de que la UE se integre como miembro fundador, Bruselas podrá notificarlo formalmente al Consejo de Europa una vez reciba luz verde del Consejo y una vez realizado, la Unión podrá participar también en el Comité de Gestión del organismo. “La búsqueda de justicia también disuade a potenciales agresores”, ha afirmado en un comunicado la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, quien puso en valor de este nuevo tribunal en un momento en el que “el Derecho internacional está bajo presión histórica” y defendió que la respuesta ante esta situación debe ser “una mayor rendición de cuentas, no menos”.

“Establecer el proceso legal, como lo estamos haciendo ahora para Ucrania, requiere tiempo, esfuerzo y el mayor apoyo internacional posible, pero vale la pena”, remachó la jefa de la diplomacia europea. El comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, por su parte, subrayó que “no puede haber una paz justa sin que haya rendición de cuentas”, al tiempo que afirmó que la creación del Tribunal Especial para Ucrania es un “paso decisivo”. Los servicios comunitarios, además, destacan que la UE desempeñó un papel fundamental en la redacción de los textos jurídicos fundacionales del Tribunal Especial.

Rusia confirma los contactos con EEUU para poner fin a la guerra

Las autoridades rusas han confirmado que mantienen contactos con Estados Unidos para avanzar en una posible solución a la guerra en Ucrania, aunque insisten en que cualquier acuerdo debe tener en cuenta sus “intereses”. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que Rusia sigue abierta a las negociaciones y valora los esfuerzos estadounidenses, sin confirmar avances concretos hacia un acuerdo.

Además, Rusia ha recibido información sobre una reunión reciente entre EE. UU. y Ucrania, en la que se abordaron posibles soluciones al conflicto. Por su parte, Ucrania, con el apoyo de Washington, insiste en avanzar hacia negociaciones a nivel de líderes y en lograr garantías de seguridad como condición clave para un acuerdo de paz.

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