Vídeo | Así empezó el incendio con alrededor de 40 muertos en Suiza: una bengala en una botella de champagne

Las autoridades suizas han confirmado en la tarde de Año Nuevo que alrededor de 40 personas han fallecido y más de un centenar han resultado heridas, la mayoría de ellas en estado grave, como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation, situado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (Suiza).

El comandante de la Policía cantonal de Valais, Frédéric Gisler, ha hecho público este balance provisional durante una rueda de prensa, en la que ha señalado que se dará prioridad a la identificación de los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser entregados lo antes posible a sus familias. Las primeras hipótesis apuntan a que el inicio del fuego pudo provocarlo una bengala sobre una botella de champagne.

Por su parte, el presidente del cantón, Matthias Reynard, ha advertido de que este proceso “puede llevar tiempo” debido a la gravedad de la situación, marcada por heridas muy graves y quemaduras de consideración. Aunque todavía no se han facilitado identidades oficiales, las autoridades han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas mortales.

Los hospitales de la zona francófona de Suiza se encuentran desbordados por la llegada de heridos con quemaduras procedentes de Crans-Montana. Algunos de los afectados han sido trasladados a centros hospitalarios de Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, mientras que el Hospital de Valais ha informado de que todas las camas de cuidados intensivos están ocupadas. En el operativo de emergencia se han desplegado diez helicópteros, 40 ambulancias y unos 150 paramédicos.