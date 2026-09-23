Vídeo | Trump y Delcy Rodríguez se reúnen a puerta cerrada en Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, participa en una reunión informal con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el hotel Lotte Palace de la ciudad de Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han celebrado este martes un "histórico" encuentro a puerta cerrada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, en el que constituye el primer cara a cara entre ambos líderes desde la llegada de Rodríguez a Miraflores.

"Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", ha anunciado la mandataria venezolana en una publicación en redes sociales.

El encuentro se produce tras la llegada, la víspera, de la representante venezolana a Nueva York con motivo de su participación en el Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, hito que Caracas ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana.

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen a puerta cerrada en Nueva York

Está previsto que la mandataria pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional.

La visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos se desarrolla además en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estadounidense, recogida a su vez por la prensa venezolana, el presidente Donald Trump estaría barajando mantener un encuentro informal con Rodríguez este martes, al margen de las actividades de la Asamblea General.

Machado intentó de forma infructuosa volver a Venezuela en tres ocasiones en pleno viaje de Rodríguez a EEUU

La líder opositora venezolana María Corina Machado habría intentado volver de forma infructuosa a Venezuela en tres ocasiones durante la jornada del 21 de septiembre, en todos estos casos desde Panamá, según ha denunciado este miércoles el asesor para relaciones internacionales de la Premio Nobel de la Paz, Pedro Urruchurtu.

"Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito", ha dicho a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha afirmado que de esta forma "suman siete intentos" de volver al país "en las últimas semanas".

"No la dejan regresar a su propio país", ha señalado Urruchurtu, sin que las autoridades de Panamá se hayan pronunciado por ahora sobre los intentos de Machado de regresar a Venezuela, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.