O Barco rindió homenaje a Abdón Blanco García

El Concello de O Barco homenajeó a Abdón Blanco García (1899-1936). Fue días después de que el pleno de la Corporación municipal aprobase el inicio de un expediente para designar alcalde honorario a quien ocupó la alcaldía barquense en 1936 y fue fusilado en el ourensano Campo de Aragón. Tenía 38 años.

Esos 38 años dieron pie a otras tantas rosas rojas depositadas sobre la tumba Familiar, donde reposan los restos de su esposa, Francisca, y su hija Pilar. Para ellas fueron tres rosas blancas, la tercera dedicada a su hija Geluca. En el cementerio municipal se dieron cita representantes de los tres partidos de la Corporación -PSdeG-PSOE, PP y BNG-, familiares y vecinos.

El alcalde, Aurentino Alonso afirmó que O Barco tenía “unha débeda pendiente coa nosa historia”, subrayando su “responsabilidade de ocupar o mesmo cargo que Abdón Blanco honrou. Pagou coa súa vida o compromiso democrático que adquirira”. No faltaron alusiones a Celso Emilio Ferreiro y su “Longa noite de pedra” y a Lauro Olmo: “Hoxe está máis transparente o aire de O Barco”.

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A su vez, Geluca agradeció “a quienes durante tantos años lucharon por este reconocimiento. Estoy contenta por este homenaje a mi padre”. Seguidamente, recordó: “Mi padre murió perdonando”, relatando varias líneas de la carta que envió a su mujer horas antes de ser fusilado: “Perdona a todos cuantos creas que me han hecho mal, como yo les perdono”. Finalizó lamentando “no haberle conocido y haber disfrutado de mi padre, pero estoy orgullosa de ser la hija de Abdón Blanco”. Cerró el acto el concejal Manuel Agra con la poesía “Lembranza”, de Millán Picouto.