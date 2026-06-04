¿Sabe usted que O Barco está más pendiente que nunca de La Voz Kids?

¿Sabe usted que todo O Barco está pendiente de la joven de 13 años Lúa López Vilela? ¿Que hasta el cura párroco recurrió a las redes sociales para afirmar estar orgulloso de alguien que cantó muchas veces en la parroquia? ¿Que de los cantos en la iglesia, la talentosa barquense ha dado el salto a la fama y concursa en el programa televisivo La Voz Kids? Triunfará, seguro.