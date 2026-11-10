O Barco fija los servicios mínimos para la huelga del 11-N

Pleno ordinario de este jueves 5 de noviembre en la casa consistorial de O Barco

El Concello de O Barco de Valdeorras ha oficializado los servicios mínimos que garantizarán el funcionamiento de los servicios esenciales durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

El dispositivo municipal contempla personal en la oficina de registro, Secretaría, Servicios Generales, Recaudación y Tesorería, con un administrativo o auxiliar administrativo en cada uno de estos departamentos, o un auxiliar de ayuda a domicilio en los servicios sociales.

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En el ámbito educativo, la escuela infantil municipal contará con su directora y una técnica especialista, mientras que la escuela de música mantendrá al director. Asimismo, habrá un conserje para atender las necesidades de mantenimiento de las instalaciones municipales.

El Concello garantiza la retirada de residuos hospitalarios y de centros de salud, así como de animales muertos. Se establecerá un retén por turno y actividad, formado por un conductor, dos peones y un vehículo.

Gasolineras disponibles

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha fijado los servicios mínimos en el sector de los hidrocarburos. En O Barco, la única gasolinera que los cumplirá será la situada en la avenida de Portugal. La otra disponible en Valdeorras, será la situada en la N-120 a su paso por Vilamartín.