Sin fecha para reabrir la playa fluvial en O Barco

El caudal del arroyo Cigüeño condiciona el inicio de los trabajos de reparación de la fuga de aguas residuales que obligó a prohibir el baño en un tramo de la playa fluvial de O Barco de Valdeorras, más concretamente, aguas abajo de la desembocadura en el río Sil. “O condicionante é a auga que baixa”, dijo el alcalde socialista Aurentino Alonso Araújo, una vez finalizada la comisión informativa que había solicitado la oposición popular.

El regidor indicó que el Concello ya recibió los permisos de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y que la obra correrá por cuenta del Consorcio de Augas de Valdeorras, unas labores que ya comenzaron con la preparación de sacos de arena para desviar el agua y poder trabajar en seco.

El agua acumulada impide determinar con exactitud si la fuga es provocada por una rotura del colector de residuales o si es un punto de encuentro de dos tramos de conducción que no está ajustado. Una vez reparada la avería, los planes del consorcio pasan por revisar el arroyo aguas arriba, resolviendo posibles problemas detectados en edificios o calles o bien la recolocación del hormigón que movieron las últimas riadas.

En la reunión se presentó un informe del Consorcio de Aguas de Valdeorras sobre el estado de los 80 kilómetros de tuberías que discurren bajo el suelo de O Barco. Ya fueron renovados el 60 por ciento de los tramos de la red. “O estado da rede é bo”, dijo el regidor barquense.

Hundimiento travesía

El riesgo de hundimiento detectado en un tramo de la avenida del Conde de Fenosa, en la travesía de la N-536, también fue informado por el alcalde en la comisión informativa. El regidor indicó que el proyecto de reparación, presupuestado en 48.000 euros, ya está en el Concello, que invitará a varias empresas a que presenten ofertas.

El proyecto plantea construir un pozo nuevo en la calle de Santa Rita y enlazarlo mediante un colector con otro pozo, este situado en la calle Pescadores, lo que obligará a levantar este tramo de travesía. “O colector cruza á xeral”, explicó el alcalde, que dijo desconocer la fecha de inicio de la obra y si podrá hacerse cortando los dos carriles por separado para permitir el tráfico.