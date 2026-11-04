La obra de la circunvalación vuelve a arrancar en O Barco

Los conductores que circulan por la carretera N-120, a la altura del acceso Este a O Barco, o bien que se dirigen a la villa circulando por la OU-622 ya pueden observar los trabajos de la maquinaria empleada en la construcción de la glorieta de aproximadamente 100 metros de diámetro incluida en el proyecto de la futura carretera de circunvalación, que enlazará la citada N-120 con la N-536, entre las localidades de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) y la villa barquense.

Después de semanas sin observar ningún movimiento en la obra, el regreso de la maquinaria fue bien recibido desde el Concello barquense. El alcalde, Aurentino Alonso Araujo, confirmaba ayer que "los trabajos fueron retomados", para exclamar seguidamente: "¡Es una grandísima noticia!".

Tras confirmar que la obra fue retomada, Aurentino alonso consideró que este hecho es “una grandísima noticia”

Según el proyecto inicial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos se desarrollan entre el viaducto del arroyo Cigüeño y las inmediaciones de la carretera OU-622, que comunica O Barco con Rubiá, a la altura del kilómetro 453,4 de la N-120. Además, la infraestructura prevé accesos al citado vial de acceso a O Barco y a la futura autovía A-76, que debería comunicar Ponferrada con Ourense, incluyendo en su trazado a la comarca valdeorresa.

Los trabajos de construcción volvieron a hacerse visibles después de ser criticado el retraso de la ejecución del proyecto de una infraestructura de apenas 5,6 kilómetros de longitud, diseñada principalmente para retirar de las calles de O Barco el tráfico pesado del sector de la pizarra.

La obra, adjudicada en el año 2019 con un presupuesto inicial superior a 47 millones de euros, tenía un plazo de ejecución de 36 meses, tiempo que se fue alargando a causa de los modificados del proyecto.