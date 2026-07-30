Las olas de calor amenazan a la producción de castaña en O Barco

Erizos en un castaño de un soto de O Barco de Valdeorras.

Las altas temperaturas de las últimas semanas, cuando ya se superaron cuatro olas de calor, preocupa seriamente a productores y distribuidores de castañas. “Preocupan las altas temperaturas. Estoy viendo erizos ya formados que no tenían que estar tan grandes y el peligro que podemos tener es que las altas temperaturas cuezan el fruto dentro de la vaina del erizo”, comentó el empresario barquense Francisco Barredo, de Castañas Barredo S. L. Explicó que si el árbol necesita nutrientes se los quita al fruto.

El adelanto registrado por el crecimiento del fruto es lo que más preocupa, sobre todo por las altas temperaturas. “No recuerdo temperaturas tan extremas durante tanto tiempo”, apuntó Barredo. Con el erizo formado, su recogida dependerá de la aparición de la lluvia. Apuntó que el alto calor podría tener un aspecto positivo, pues el árbol no generará tantos erizos y estos serían de mayor tamaño, una circunstancia que, de darse, podría ser interesante.

En todo caso, lo que ya se da casi por hecho es el adelanto de la campaña de recogida, pues si en la comarca valdeorresa arranca habitualmente a finales de septiembre, el inicio de los trabajos podría pasar a principios de ese mismo mes.

El calor podría acarrear un descenso de la cantidad de fruto recogida, pero a cambio el fruto sería de mayor tamaño

Con el empresario barquense coincide José Barreda, de la valdeorresa Castanval. “A ver qué pasa en septiembre, pero con este calor la producción se va a quedar pequeña”, dijo, para seguidamente abogar por la ausencia de enfermedades. En todo caso, se mostró relativamente optimista respecto a la próxima campaña. “Igual, si llueve en septiembre se puede arreglar y ser una campaña normal”.

Desde la Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, el presidente del Consello Regulador, Xesús Quintá, consideró que, si bien aún es pronto para afirmar que será una campaña complicada, “non pinta ben. Este calor tan explosivo e tan prolongado non creo que lle faga moito ben. Hai moitos precedentes”. Aunque abogó por la cautela refirió que “as perspectivas non son moi boas”.

Indicó que en algunas zonas, donde hubo tormentas, los erizos estarán mejor, si bien insistió en que “este calor tan excesivo non lle é bo” y coincidió en que las perspectivas podrían mejorar si la lluvia hace acto de presencia a finales de agosto o en septiembre.

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