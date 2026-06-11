Piscinas municipales de O Carballiño: horarios y precios para el verano de 2026

Las piscinas municipales de O Carballiño se preparan para dar la bienvenida a la temporada de verano este sábado 13 de junio, convirtiéndose un año más en uno de los principales espacios para refrescarse en la comarca. Con un horario ampliado y tarifas adaptadas a diferentes edades y modalidades de uso, la instalación acostumbra a ser uno de los puntos más concurridos durante los meses de calor.

Fecha de apertura y horario de las piscinas de O Carballiño

La apertura oficial de las piscinas municipales tendrá lugar el sábado 13 de junio. A partir de ese día, el recinto estará operativo con un horario continuado de:

11:00 a 20:30 horas, todos los días de apertura

Precios de entrada general

El acceso a las piscinas municipales contará con tarifas diferenciadas según la edad del usuario:

Mayores de 16 años: 2,60 € por entrada

Menores de 16 años: 1,60 € por entrada

Bonos de uso: ahorro para usuarios habituales

Para quienes acuden con frecuencia, el Concello ofrece bonos de 15 y 30 usos con descuentos importantes respecto a la entrada individual.

Bonos para mayores de 16 años

Bono de 15 usos: 24,70 €

Bono de 30 usos: 35,90 €

Bonos para menores de 16 años

Bono de 15 usos: 12,20 €

Bono de 30 usos: 18,30 €

Bonos familiares

Bono de 15 usos: 42,55 €

Bono de 30 usos: 84,10 €

Estos bonos familiares están pensados para facilitar el acceso conjunto de unidades familiares, reduciendo el coste por visita y fomentando el uso continuado de las instalaciones.