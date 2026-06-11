Piscinas municipales de O Carballiño: horarios y precios para el verano de 2026

temática fotográfica libre
O Potiños anima a participar en el concurso de fotografía, en O Carballiño
DESDE 1,60 EUROS
Las piscinas municipales de O Carballiño se preparan para dar la bienvenida a la temporada de verano este sábado 13 de junio, convirtiéndose un año más en uno de los principales espacios para refrescarse en la comarca. Con un horario ampliado y tarifas adaptadas a diferentes edades y modalidades de uso, la instalación acostumbra a ser uno de los puntos más concurridos durante los meses de calor.
La apertura oficial de las piscinas municipales tendrá lugar el sábado 13 de junio. A partir de ese día, el recinto estará operativo con un horario continuado de:
El acceso a las piscinas municipales contará con tarifas diferenciadas según la edad del usuario:
Para quienes acuden con frecuencia, el Concello ofrece bonos de 15 y 30 usos con descuentos importantes respecto a la entrada individual.
Estos bonos familiares están pensados para facilitar el acceso conjunto de unidades familiares, reduciendo el coste por visita y fomentando el uso continuado de las instalaciones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
temática fotográfica libre
O Potiños anima a participar en el concurso de fotografía, en O Carballiño
DESCUENTOS EN EL COMERCIO LOCAL
El comercio de O Carballiño celebra los “Días Locos”
DEL 11 AL 14 DE JUNIO
Teatro gallego, castellano y luso en el Festival Platta, en O Carballiño
Lo último
DESALOJO Y CONFINAMIENTO
Evacúan varias plantas del Pentágono, en Estados Unidos, por un incidente con materiales peligrosos
MEJORA EL DATO DEL 2025
Notas de la polémica PAU 2026 en Galicia: el 96,25% aprueba la parte obligatoria