Amistad entre cartas y dados

DOMINGO DE JUEGOS

Monxes do Tentáculo es la primera asociación lúdico-cultural de O Carballiño que convierte las partidas de juegos de mesa y de rol en una forma de encuentro abierta a quienes quieran compartir sus intereses y vivir nuevas experiencias.

Algunos de los miembros de Monxes do Tentáculo, durante una de sus jornadas abiertas.
Algunos de los miembros de Monxes do Tentáculo, durante una de sus jornadas abiertas. | Alán Pérez

Cuando el calendario marca domingo en O Carballiño a las cinco de la tarde, sobre las mesas del centro Bo Día Familia se despliegan mundos de fantasía poblados por caballeros, brujos, clérigos, pícaros y otras criaturas. Son universos sometidos a las reglas escritas en manuales y al azar de unos dados, bajo las decisiones de los miembros de Monxes do Tentáculo, la primera asociación lúdico-cultural del municipio dedicada a los juegos de mesa, de rol y, en general, a la cultura friki.

Los impulsores de esta aventura son cinco amigos, encabezados por su presidente, Diego Rodríguez, y su vicepresidente, Antonio “Toni” Fernández, unidos desde hace veinticinco años por su pasión por los juegos. Sus aficiones, sin embargo, competían con las obligaciones de la vida cotidiana, y en la villa había otras personas con gustos similares que se reunían por separado, así que decidieron convertir aquello que compartían en un punto de encuentro habitual. “Conocíamos a mucha gente que jugaba, pero cada uno lo hacía por su cuenta, y quisimos organizarnos de forma más seria”, explican Rodríguez y Fernández sobre el objetivo de crear este espacio, que constituyeron formalmente como asociación a principios de abril de 2026 y que suma ya más de 30 integrantes de la comarca y sus alrededores, con edades comprendidas entre los 22 y los 53 años.

Máxima concentración durante cada partida (sin olvidar divertirse).
Máxima concentración durante cada partida (sin olvidar divertirse). | Alán Pérez

Compartir una afición

Los unen las partidas de Hero Realms, Terraforming Mars, Magic: The Gathering, HeroClix, entre otros títulos dirigidos a aficionados con distintos niveles de experiencia. En torno a estos juegos organizan jornadas abiertas al público, una iniciativa que también busca hacer frente a dos de los retos a los que los miembros de la asociación se han enfrentado con el paso del tiempo: la estigmatización de la cultura friki y la dificultad para encontrar a otras personas interesadas en este tipo de actividades, especialmente en localidades pequeñas.

La percepción social de esta forma de ocio, considera Rodríguez, ha cambiado en los últimos años y ha conseguido una mayor visibilidad, hasta abrirse paso en la cultura popular. “Con todo, ha sido un proceso paulatino y ha ido de la mano de la popularización de las redes sociales, que han permitido que la gente pueda compartir sus aficiones y validarlas”, explica. Monxes do Tentáculo nace así, en palabras de su presidente, con el propósito de acercar esta realidad a más personas y “demostrar que cualquiera puede disfrutarla”.

Óscar Súarez, integrante, 38 años de edad
Óscar Súarez, integrante, 38 años de edad | Alán Pérez
“Puedes conocer gente con tus mismas aficiones y pasar tardes enteras jugando”
Juan Manuel Mejía, integrante, 22 años de edad
Juan Manuel Mejía, integrante, 22 años de edad | Alán Pérez
“Siempre me han gustado los juegos de este estilo y nunca había tenido con quién jugar”
Jesús Pereira, integrante, 39 años de edad.
Jesús Pereira, integrante, 39 años de edad. | Alán Pérez
“Es una iniciativa que ofrece un tipo de actividades diferentes a las que ya existen en la villa”

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