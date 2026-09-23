Amistad entre cartas y dados

Cuando el calendario marca domingo en O Carballiño a las cinco de la tarde, sobre las mesas del centro Bo Día Familia se despliegan mundos de fantasía poblados por caballeros, brujos, clérigos, pícaros y otras criaturas. Son universos sometidos a las reglas escritas en manuales y al azar de unos dados, bajo las decisiones de los miembros de Monxes do Tentáculo, la primera asociación lúdico-cultural del municipio dedicada a los juegos de mesa, de rol y, en general, a la cultura friki.

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Los impulsores de esta aventura son cinco amigos, encabezados por su presidente, Diego Rodríguez, y su vicepresidente, Antonio “Toni” Fernández, unidos desde hace veinticinco años por su pasión por los juegos. Sus aficiones, sin embargo, competían con las obligaciones de la vida cotidiana, y en la villa había otras personas con gustos similares que se reunían por separado, así que decidieron convertir aquello que compartían en un punto de encuentro habitual. “Conocíamos a mucha gente que jugaba, pero cada uno lo hacía por su cuenta, y quisimos organizarnos de forma más seria”, explican Rodríguez y Fernández sobre el objetivo de crear este espacio, que constituyeron formalmente como asociación a principios de abril de 2026 y que suma ya más de 30 integrantes de la comarca y sus alrededores, con edades comprendidas entre los 22 y los 53 años.

Máxima concentración durante cada partida (sin olvidar divertirse). | Alán Pérez

Compartir una afición

Los unen las partidas de Hero Realms, Terraforming Mars, Magic: The Gathering, HeroClix, entre otros títulos dirigidos a aficionados con distintos niveles de experiencia. En torno a estos juegos organizan jornadas abiertas al público, una iniciativa que también busca hacer frente a dos de los retos a los que los miembros de la asociación se han enfrentado con el paso del tiempo: la estigmatización de la cultura friki y la dificultad para encontrar a otras personas interesadas en este tipo de actividades, especialmente en localidades pequeñas.

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La percepción social de esta forma de ocio, considera Rodríguez, ha cambiado en los últimos años y ha conseguido una mayor visibilidad, hasta abrirse paso en la cultura popular. “Con todo, ha sido un proceso paulatino y ha ido de la mano de la popularización de las redes sociales, que han permitido que la gente pueda compartir sus aficiones y validarlas”, explica. Monxes do Tentáculo nace así, en palabras de su presidente, con el propósito de acercar esta realidad a más personas y “demostrar que cualquiera puede disfrutarla”.

Óscar Súarez, integrante, 38 años de edad | Alán Pérez

“Puedes conocer gente con tus mismas aficiones y pasar tardes enteras jugando”

Juan Manuel Mejía, integrante, 22 años de edad | Alán Pérez

“Siempre me han gustado los juegos de este estilo y nunca había tenido con quién jugar”

Jesús Pereira, integrante, 39 años de edad. | Alán Pérez