El campin de Carballiño modifica su gestión para ganar en profesionalidad

El pleno del Concello de Carballiño aprobó ayer el cambio del modelo de gestión del campin municipal. Una medida impulsada por el gobierno local que implicará sacar a licitación la explotación y mantenimiento de las instalaciones, a fin de profesionalizar el servicio y adaptarlo a las nuevas demandas del turismo.

El recinto, que cuenta con las tradicionales pallozas y zona de acampada, tiene actualmente capacidad para 81 personas. “Para nós é moi importante modificar a xestión, o que permitirá sacar a licitación a explotación e mantemento das instalacións, que continuarán sendo propiedade do Concello”, señaló el alcalde en funciones, José Castro.

El portavoz socialista, Diego Fernández, defendió la gestión indirecta como una fórmula que permitirá “chegar a moito máis público, ademais dunha importante modernización” del recinto. También subrayó que esta decisión puede favorecer la creación de empleo y la dinamización económica y social de O Carballiño, en línea con lo que ya están aplicando otros municipios ante la falta de capacidad de las administraciones locales para responder al turismo actual.

El expediente fue aprobado con los votos favorables del grupo de gobierno y la abstención de la oposición. El siguiente paso será la licitación de la explotación y el mantenimiento en los próximos meses.

El pleno también aprobó la actualización de los precios del ciclo integral del agua, que serán gestionados por la nueva concesionaria Augas do Arenteiro durante los próximos 20 años. El expediente, aprobado con la abstención de la oposición, supondrá mantener el precio en las contrataciones de nuevas altas y bajas del servicio.

Plan de movilidad

La propuesta presentada por la edil no adscrita, Sofía García, para avanzar en un plan de movilidad urbana sostenible fue respaldada por unanimidad, mientras que PP y PSOE votaron en contra de la moción presentada por Espazo Común para elaborar un plan de renovación y creación de instalaciones deportivas.

Desde el gobierno repasaron las inversiones realizadas en el último año, que la oposición consideró que estuvieron centradas en el mantenimiento, pero sin ninguna nueva infraestructura. El gobierno también rechazó la moción de Espazo Común para poner en marcha un plan de dinamización comercial.

Relacionado Dúas obras sobre a memoria gañan o Antón Losada Diéguez