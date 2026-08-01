Carballiño vibra ante el rock de Burning

Cincuenta años de puro rock and roll de asfalto desembarcaron ayer en O Carballiño de la mano de Burning, una de las bandas más incombustibles del panorama musical español. El grupo madrileño trajo su legado hasta la villa como plato fuerte del festival Oh Yeah!, dentro de la programación de Concertos do Xacobeo de la Xunta, para rematar el mes de julio a golpe de guitarra.

la plaza de la veracruz vibró con los grandes éxitos de burning, que reunió a un público entregado por sus 50 años de rock

Las cinco décadas de actitud y trayectoria sobre los escenarios de Burning se celebraron en un entorno de lujo, la plaza de la Veracruz. El concierto sirvió como segunda parada de este festival, que arrancó el pasado 6 de junio en Expourense, demostrando que medio siglo de carretera no apaga el fuego de la banda.

El público coreó himnos inmortales como “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?” al tiempo que disfrutó de una propuesta gastronómica diseñada por la Asociación Cociña Ourense. Esta mezcla de rock directo y buena mesa sumó un atractivo indiscutible a una cita que congregó a numerosos vecinos y visitantes en el entorno de la Veracruz.