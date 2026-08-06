Christian Casas, nuevo director del Conservatorio de O Carballiño: “Mi objetivo es impulsar nuevas propuestas”
FORMACIÓN MUSICAL
Él músico y profesor Christian Casas lleva una vida vinculada a la música en Carballiño para fomentar nuevas ideas y el talento local
Christian Casas afronta una nueva etapa profesional al frente del Conservatorio de O Carballiño con apenas 31 años, pero con una larga vinculación con el centro desde su infancia. Primero como alumno, después como profesor y secretario, ahora asume la dirección con la intención de aportar nuevas ideas a su propio proyecto educativo. Además de su labor docente, continúa vinculado al Orfeón do Carballiño y a diferentes proyectos en la comarca, como el coro infantil y juvenil Enharmonía.
Pregunta. ¿Qué supone para usted asumir el cargo de nuevo director del Conservatorio de Carballiño?
Respuesta. Supone una mezcla de alegría, satisfacción y orgullo. Es una responsabilidad importante poder asumir esta labor y llevar adelante la dirección de un centro como este. Al final, muchas decisiones y cuestiones recaen sobre la dirección y, aunque existe un equipo directivo, la responsabilidad última está sobre mí. Aun así, lo afronto con mucha ilusión y ganas de trabajar.
P. Tiene 31 años, una edad relativamente joven para ocupar la dirección de un conservatorio. ¿Cómo vive ese aspecto?
R. Creo que la experiencia no depende únicamente de la edad. En mi caso, llevo muchos años vinculado al conservatorio y conozco bien su funcionamiento. Primero fui alumno, después regresé como profesor y durante estos últimos años también ejercí como secretario. Todo ese recorrido me ha permitido conocer diferentes perspectivas y ahora toca asumir una muy importante, la de dirección.
P. ¿Qué le llevó a presentarse para asumir la dirección del conservatorio?
R. Fue una inquietud personal y una motivación que llevaba tiempo teniendo. Pensé: “¿Por qué no continuar con la evolución del centro y aportar mi visión?”. También hubo compañeros que me animaron a dar ese paso. Y coincidió, además, con el proceso de renovación de la dirección, así que una cosa llevó a la otra. Surgió esa posibilidad y decidí apostar por ella.
P. Además de la dirección del conservatorio, continúa con otros proyectos musicales. ¿Cómo es su día a día actualmente?
R. Es un momento bastante intenso… Continúo con el Orfeón do Carballiño y también con el proyecto de coros infantiles y juveniles en la comarca, que sigue creciendo. Actualmente estamos trabajando con unos 60 o 70 niños de diferentes colegios y municipios como Cea, Maside, Boborás o Carballiño. Todos ellos forman parte de un mismo proyecto coral, bajo el nombre de Coro Enharmonía. Intento compaginar lo mejor posible mi faceta de profesor con la de director, tanto en el ámbito educativo como en el artístico.
P. ¿Y cómo logra compaginar tantas responsabilidades?
R. La clave está en la organización absoluta, la disciplina y tener claro qué cosas son prioritarias. También es verdad que seguramente tendré que reducir algo la carga de trabajo en otros ámbitos para poder centrarme en la dirección del conservatorio. Compaginarlo todo es complicado…, pero con práctica se puede conseguir.
P. Lleva muchos años formándose y trabajando en Carballiño. Existe a veces la idea de que para desarrollar una carrera musical hay que marcharse a otras ciudades. ¿Qué importancia tiene apostar por el talento local?
R. Creo que hay que verlo desde varios puntos de vista. En mi caso concreto, no fue una decisión inicial de decir “voy a desarrollar toda mi carrera aquí”. Simplemente mi trayectoria me llevó a quedarme. Creo que, independientemente de dónde estuviese, probablemente seguiría teniendo ese espíritu de impulsar proyectos alrededor de la música.
P. Para terminar, ¿qué filosofía quiere aplicar al conservatorio de Carballiño?
R. Durante mi etapa como secretario pude analizar en profundidad el funcionamiento del centro. Mi objetivo ahora es dar continuidad a lo que ya funciona bien, impulsar nuevas propuestas y apostar por la innovación del proyecto educativo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
Más pulpo, más récord en O Carballiño
Lo último
ASOCIACIONES EMPRESARIALES
La Asociación Empresarial de Valdeorras busca continuar con la línea actual de promoción
“Six seven”