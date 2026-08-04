Directo | O Carballiño celebra su Festa do Pulpo con la tapa gigante de 610 kilos

O Carballiño arranca su semana grande, que culminará el domingo 9 de agosto con la 64ª Festa do Pulpo, dedicada este año a la isla de Lanzarote. El evento más destacado es este martes a las 20:00 horas en la Plaza Mayor con la elaboración de la tapa de pulpo más grande del mundo. Se cortarán 610 kilos de cefalópodo sobre un plato de 5,37 metros para servir 1.800 raciones. El ticket de 7 euros incluye la tapa, vino, pan, postre y el plato conmemorativo.

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