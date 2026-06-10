Teatro gallego, castellano y luso en el Festival Platta, en O Carballiño

El Festival Platta de Teatro regresa a O Carballiño con una amplia programación cultural que tendrá lugar entre el 11 y el 14 de junio. El evento reunirá a agrupaciones de teatro aficionado de Galicia, Castilla y León y Portugal, combinando representaciones teatrales, lecturas dramatizadas, mesas de debate y talleres, con entrada gratuita. El evento, organizado por la Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador (Platta), se presentó ayer en el Concello de O Carballiño, con la presencia del concejal de Cultura, Diego Fernández; la presidenta y el vicesecretario de la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea), Chelo Pampillón y Antonio Sampayo, y el director de la agrupación Tiruleque Teatro, Xosé Prada.

Diego Fernández destacó “unha gran programación que aposta polo teatro afeccionado e polas lecturas, e que nos permite desfrutar de teatro de calidade de distintos puntos da xeografía peninsular”.

Tres agrupaciones de Galicia, Castilla y León y Portugal ofrecerán sus espectáculos del 11 al 14 de junio con entrada gratuita

La presidenta de Fegatea, Chelo Pampillón, definió este festival como “unha convivencia de idiomas, que naceu coa convicción de que os idiomas poden ser algo que nos una”. Así, recordó que la programación incluye tres representaciones y lecturas dramatizadas en gallego, castellano y portugués.

Programa

La programación arrancará el viernes a las 20:00 horas con la obra “Cartas da muller ausente”, de Ditirambo Teatro, en el Auditorio. Continuará el sábado con talleres y mesas de debate en la Residencia do Tempo Libre y la obra “El Legado”, de Telón Negro, a las 20:00 horas, en el Auditorio, y concluirá el domingo con lecturas dramatizadas a las 12:00 horas y la obra portuguesa “Um morto muito vivo”, a las 18:00 horas, en el Auditorio.