Giro a la derecha

La manifestación de este sábado en Madrid, al grito de “Marlaska traidor” o “Pedro Sánchez, hijo de puta” fue convocada por una organización llamada Sociedad Civil Española. Curiosamente los promotores son, en gran número ex altos cargos de Ciudadanos que ahora se sienten mucho más próximos a Vox.

El motivo era protestar contra la “invasión” de Ceuta y Melilla y pedir elecciones anticipadas antes del 15 de noviembre. Abascal ha sido recibido al grito de “Presidente, presidente”, de lo que se deduce quién es su candidato para ocupar Moncloa.

En ese batiburrillo de siglas que componen la llamada sociedad civil y donde no están representados los ciudadanos progresistas de este país, que también los hay, se ha oído con fuerza el lema de “¡Yo soy español!”, como si el resto fuéramos portugueses...

A ninguno de ellos se les vio en las marchas solidarias con ella, ni con los miles de españoles obligados a dejar su casa porque la ha comprado un fondo buitre.

Entre los impulsores de esta sociedad excluyente figuran Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, y el exPP y ahora de Vox, Alejo Vidal Quadras; el también exdiputado de Ciudadanos y ahora en Vox, Juan Carlos Girauta; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja o María San Gil, expresidenta del PP vasco.

Y, aunque ambos partidos de la derecha han apoyado también la manifestación, no figuraraban en los carteles las siglas de ninguna formación.

La manifestación partió de Cibeles y acabó en el Arco de Triunfo, de infausto recuerdo., Tuvo cifras de participación variables, pero el mar de banderas españolas y las voces pidiendo que se juzgue a Sánchez por traición se veían y se oían por la Gran Vía.

Teniendo en cuenta el origen de los que encabezaban la marcha resulta evidente la derechización de un sector de la sociedad española y como el centro político, antes representado por las siglas de Albert Rivera, se ha echado en los brazos del conservadurismo más rancio.

Les ocupa mucho más sus sentimientos islamófobos y contra la inmigración que cualquier problema social, como el triste desahucio de la anciana Maricarmen. A ninguno de ellos se les vio en las marchas solidarias con ella, ni con los miles de españoles obligados a dejar su casa porque la ha comprado un fondo buitre.

¿Donde vamos a parar?