PRÁCTICA ANCESTRAL
O levantamento da paletilla e as súas claves nunha charla en O Carballiño
O centro sociocomunitario do Carballiño acolleu onte unha charla sobre a práctica ancestral de “levantar a paletilla”, á que acudiron máis de 100 persoas, atraídas pola temática.
Lidia Mariño Ventoso, antropóloga e fisioterapeuta, neta e bisneta de levantadores de paletilla, é autora do libro “Levantar a paletilla caída”.
Segundo Lidia, a paletilla, “aínda que é unha cartilaxe que está na boca do estómago, soia nomear un estado decaído ou de malestar que non sempre tiña que ver co esmagamento da cartilaxe mesma”.
A autora, comentaba como ela aprendeu da súa avoa certas técnicas a nivel articular, que son moi semellantes ó que estudou despois na carreira de fisioterapia. Segundo Lidia, “o primeiro que facía a miña avoa era medir á xente. Sentábaos no chan, coas pernas estiradas e cos pés xuntos e aliñados. Ela poñíase de pé tras a súas costas, agarrando as mans con cada unha das súas. Sacudía os brazos cun vaivén hipnótico ata deixalos frouxos e sen vida. Era entón cando pegaba un tirón forte cara arriba e comprobaba se os polgares quedaban a mesma altura”.
Continuaba dicindo Lidia que “despois viña a parte máis espiritual e simbólica na que se murmuraban unhas palabras segredas e uns rezos que, en caso de caída de paletilla grave, había que pronuncialos nunha iglesia”.
