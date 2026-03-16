En tiempos de crispación, agitación y polarización, a pesar de que la moderación no esté de moda, por eso mismo interesa llamar la atención sobre la política y las políticas centristas.

En este sentido, desde los presupuestos del pensamiento democrático podemos establecer las coordenadas que nos ayudarán a entender la esencia del denominado centro político. Estas coordenadas las cifro en un método, en una actitud y en una mentalidad.

Un método que consiste en el entendimiento. El entendimiento como método supone el derroche de energías necesario para superar el enfrentamiento o la imposición como sistema. La generosidad de ese esfuerzo para convenir con los agentes políticos, los sectores de población, los variados intereses que se entrecruzan en la vida de la sociedad, recibe su fuerza de la estructura constitutiva de la persona: su carácter racional, su condición afectiva, su naturaleza social en definitiva.

Estas coordenadas definen el marco de una acción política que se puede denominar centrista

Una actitud solidaria que se deriva de poner al ser humano, a las personas, a la gente, en el centro de interés de toda acción política o social, lo que conducirá necesariamente a buscar las soluciones y a orientar las actuaciones en los ámbitos de la cooperación, de la convivencia y de la confluencia de intereses.

Una mentalidad abierta a la realidad que se nos muestra plural, dinámica, multifacética, compleja, y que trae consigo la desconfianza hacia las fórmulas simplistas o simplificadoras, y el rechazo de las preconcepciones de la organización social tan claras y tan sabidas que, en su esfuerzo por conformarla a su manera acaban por liquidarla.

Estas coordenadas definen el marco de una acción política que se puede denominar centrista, y que no hace referencia a una posición táctica o estratégica, ni siquiera a un posicionamiento en el espectro ideológico o en el arco político, sino que quiere significar un modo de entender la política centrado en la persona, respecto a su condición plural, dinámica y multidimensional, y en la búsqueda de acciones cooperantes mediante el diálogo.